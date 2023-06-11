Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами жодної позиції не втратили.

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Маляр прокоментувала ситуацію на фронті

Заступниця міністра оборони розповіла про ситуацію станом на 20:36 11 червня на напрямках, де яких ЗСУ проводять наступ, зокрема:є

На Бахмутському напрямку українські війська продовжують штурмові дії. Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 метрів.

На Півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів. Деокупували населені пункти Благодатне і Макарівка.

На напрямках де наші війська в обороні: жодної позиції не втрачено,

– наголосила Маляр.

Варто зауважити, що звільнення українською армією селища Благодатного, що розташоване між Запорізькою та Донецькою областями, дещо раніше підтвердили у пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.

Згодом представник об'єднаного пресцентру Валерій Шершень зазначив, що росіяни не хотіли відступати та тримали оборону до останнього. Зокрема, важкі бої відбувались у місцевій школі.

Зверніть увагу! У пресслужбі 7-го окремого батальйону "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії 129-ї Обр сил ТрО 11 червня також повідомили, що напередодні українські бійці також звільнити Нескучне. Контрнаступальна операція відбулася під командуванням майора Олександра Грищука.

ЗСУ звільнили Благодатне та Макарівку: карта

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Коротко про успіхи ЗСУ на фронті