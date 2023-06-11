Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександр Тарнавський.

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Ворог зазнав колосальних втрат на Таврійському напрямку

Тарнавський розповів, що захисники таврійського напрямку упевнено тримають оборону та продовжують нищити ворога.

Протягом минулої доби противник 22 рази атакував наші позиції. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1520 вогневих завдань. Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше,

– зауважив генерал.

Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже 5 рот. Також Сили оборони знищили та пошкодили 68 одиниць військової техніки противника, зокрема:

5 танків,

13 одиниць БМП,

4 ББМ, БТР,

2 МТЛБ,

гаубиця 2С19 "Мста-С",

4 самохідні артилерійські установки "Акація",

БпЛА "Орлан-10",

БпЛА "Supercam",

4 гармати "Гіацинт-Б",

РЕБ "Житель".

"Також було знищено 3 склади з боєприпасами ворога. Слава Україні!, – підсумував Тарнавський.

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Втрати Росії у техніці

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 215 640 своїх військових. Проте через інтенсивність боїв Генштабу ЗСУ іноді складно вести точну статистику, тож ліквідованих ворогів може бути ще більше.

Окрім цього, окупаційна армія втратила чимало техніки, одиниця якої подекуди коштує мільйони доларів. Зокрема, українські захисники спопелили: