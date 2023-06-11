Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила уже 215 640 вояк та багато техніки. Ба більше, у Генштабі зазначили, що через інтенсивність боїв іноді складно вести точну статистику, ліквідованих ворогів може бути ще більше.
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Втрати Росії у техніці
- танків – 3926 (+17) одиниць;
- бойових броньованих машин – 7631 (+24) одиниці;
- артилерійських систем – 3736 (+19) одиниць;
- РСЗВ – 601 (+1) одиниця;
- засобів ППО – 362 (+0) одиниць;
- літаків – 314 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 299 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3300 (+37) одиниць;
- крилатих ракет – 1183 (+7) одиниць;
- кораблів та катерів – 18 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6461 (+33) одиниці;
- спеціальної техніки – 509 (+2) одиниці.
Втрати ворога 11 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ