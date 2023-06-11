Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила уже 215 640 вояк та багато техніки. Ба більше, у Генштабі зазначили, що через інтенсивність боїв іноді складно вести точну статистику, ліквідованих ворогів може бути ще більше.

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Втрати Росії у техніці

танків – 3926 (+17) одиниць;

бойових броньованих машин – 7631 (+24) одиниці;

артилерійських систем – 3736 (+19) одиниць;

РСЗВ – 601 (+1) одиниця;

засобів ППО – 362 (+0) одиниць;

літаків – 314 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 299 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3300 (+37) одиниць;

крилатих ракет – 1183 (+7) одиниць;

кораблів та катерів – 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6461 (+33) одиниці;

спеціальної техніки – 509 (+2) одиниці.



Втрати ворога 11 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зверніть увагу! Через почастішання випадків саботажу і дезертирства серед мобілізованих, командування Росії вирішило відправляти їх у штурмові роти для "м'ясних штурмів".