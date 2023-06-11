Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні. Наголошують, що спроби ворога вести наступ – безуспішні.

Дивіться також ЗСУ ведуть складу тактичну операцію, наслідки вибуху Каховської ГЕС: хронологія 473 дня війни

В російському війську почастішали випадки дезертирства. В Генштабі пояснили, що серед причин:

відсутність юридичної норми щодо кінцевих термінів проходження військової служби за мобілізацією у російській армії;

відсутність значних досягнень на полі бою;

поширення панічних настроїв щодо майбутніх перспектив.

З цих причин серед російських мобілізованих почастішали випадки невиконання наказів, саботажу, нестатутних взаємин, а також дезертирства,

– йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, для розв'язання цих проблем начальник генерального штабу збройних сил Росії ухвалив рішення, згідно з яким командирам з'єднань і військових частин наказано виявляти і відправляти таких осіб у штурмові роти для подальшого використання їх у так званих "м'ясних штурмах".

Зверніть увагу! Окупанти намагаються створити та укомплектувати нові військові формування. Зробити це пробують без проведення загальної мобілізації. В ISW повідомили. що до окупаційних військ намагаються заохочувати грошима.