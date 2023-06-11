Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке. Отмечают, что попытки врага вести наступление – безуспешны.
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В русском войске участились случаи дезертирства. В Генштабе объяснили, что среди причин:
- отсутствие юридической нормы относительно конечных сроков прохождения военной службы по мобилизации в русской армии;
- отсутствие значительных достижений в поле боя;
- распространение панических настроений по поводу будущих перспектив.
По этим причинам среди российских мобилизованных участились случаи невыполнения приказов, саботажа, неуставных взаимоотношений, а также дезертирства,
– говорится в возведении Генштаба ВСУ.
Как отмечается, для решения этих проблем начальник генерального штаба вооруженных сил России принял решение, согласно которому командирам соединений и воинских частей приказано выявлять и отправлять таких лиц в штурмовые роты для дальнейшего использования в так называемых "мясных штурмах".