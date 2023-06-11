О главных событиях на передовом и дипломатическом фронте по состоянию на 11 июня – рассказываем в материале 24 Канала.

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06:33 Из-за разрушения плотины Каховской ГЭС на территории Херсонщины запретили купание и водопой животных. Также запрещен забор воды и отлов рыбы в акватории Днепра. Запрет нужен, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний и их попадания в водоемы,

04:26 В оккупированном Крыму в поселках Красный Чабан и Ставки россияне роют дополнительные линии обороны и устанавливают фортификационные сооружения. Российские оккупанты не настолько уверены в своих же предварительных заявлениях, что Днепр является непреодолимой преградой для украинских сил обороны, считает военный эксперт Владислав Селезнев.

03:40 В результате подрыва Каховской ГЭС возникнут проблемы с водоснабжением для сотен населенных пунктов Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей. Об этом рассказал руководитель гуманитарного проекта "Херсонский хаб" Роман Головня.

02:36 В Ровно работники ТЦК объяснили случай якобы вручения повестки 8-летнему мальчику. Ее передали маме ребенка, чтобы она рассказала, с тех пор как и в какой части служит ее муж. Эти данные впоследствии будут внесены в учетные записи. Женщине просто передали контактный номер на повестке, но ее мать "выложила все это в телеграммы".

01:45 56-летний житель Киева пытался нелегально перебраться в Венгрию. При попытке он обнаружил фотоловушку и решил ее прихватить с собой на всякий случай.

01:10 В российском Белгороде с рельсов сошли 15 грузовых вагонов. Произошло ЧП в Алексеевском городском округе, жертв нет. Не исключено, что вагоны решили "освободиться" от путинского режима.