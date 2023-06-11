Про головні події на передовій та на дипломатичному фронті станом на 11 червня – розповідаємо в матеріалі 24 Каналу.

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06:33 Через руйнування греблі Каховської ГЕС на території Херсонщини заборонили купання та водопій тварин. Також заборонено забір води і вилов риби в акваторії Дніпра. Заборона потрібна, щоб не допустити поширення інфекційних захворювань та їхнього потрапляння у водойми,

04:26 В окупованому Криму у селищах Червоний Чабан та Ставки росіяни риють додаткові лінії оборони та встановлюють фортифікаційні споруди. Російські окупанти не настільки впевнені у своїх же попередніх заявах, що Дніпро є непереборною перепоною для українських сил оборони, вважає військовий експерт Владислав Селезньов.

03:40 Внаслідок підриву Каховської ГЕС виникнуть проблеми з водопостачанням для сотень населених пунктів Кіровоградської, Дніпропетровської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей. Про це розповів керівник гуманітарного проєкту "Херсонський хаб" Роман Головня.

02:36 У Рівному працівники ТЦК пояснили випадок нібито вручення повістки 8-річному хлопчику. Її передали мамі дитини, щоб вона розповіла, відколи та в якій частині служить її чоловік. Ці дані згодом внесуть в облікові записи. Жінці просто передали контактний номер на повістці, але її матір "виклала все це в телеграм".

01:45 56-річний мешканець Києва намагався нелегально перебратися до Угорщини. Під час спроби він виявив фотопастку та вирішив її прихопити з собою про всяк випадок.

01:10 У російському Бєлгороді з колії зійшли 15 вантажних вагонів. Сталася надзвичайна пригода в Олексіївському міському окрузі, жертв немає. Не виключено, що вагони вирішили "звільнитися" від путінського режиму.