С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 215 640 человек и много техники. Более того, в Генштабе отметили, что из-за интенсивности боев иногда сложно вести точную статистику, ликвидированных врагов может быть еще больше.
Смотрите также Уже не по-домашнему: россияне готовятся к обороне и эвакуации в Крыму
Потери России в технике
- танков – 3926 (+17) единиц;
- боевых бронированных машин – 7631 (+24) единицы;
- артиллерийских систем – 3736 (+19) единиц;
- РСЗО – 601 (+1) единица;
- средств ПВО – 362 (+0) единиц;
- самолетов – 314 (+0) единиц;
- вертолетов – 299 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3300 (+37) единиц;
- крылатых ракет – 1183 (+7) единиц;
- кораблей и катеров – 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6461 (+33) единицы;
- специальной техники – 509 (+2) единицы.
Потери врага 11 июня / Инфографика Генштаба ВСУ