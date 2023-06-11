С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 215 640 человек и много техники. Более того, в Генштабе отметили, что из-за интенсивности боев иногда сложно вести точную статистику, ликвидированных врагов может быть еще больше.

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Потери России в технике

танков – 3926 (+17) единиц;

боевых бронированных машин – 7631 (+24) единицы;

артиллерийских систем – 3736 (+19) единиц;

РСЗО – 601 (+1) единица;

средств ПВО – 362 (+0) единиц;

самолетов – 314 (+0) единиц;

вертолетов – 299 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3300 (+37) единиц;

крылатых ракет – 1183 (+7) единиц;

кораблей и катеров – 18 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 6461 (+33) единицы;

специальной техники – 509 (+2) единицы.



Потери врага 11 июня / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратите внимание! Из-за участившихся случаев саботажа и дезертирства среди мобилизованных, командование России решило отправлять их в штурмовые роты для "мясных штурмов".