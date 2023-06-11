Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский.
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Враг понес колоссальные потери на Таврическом направлении
Тарнавский рассказал, что защитники Таврического направления уверенно держат оборону и продолжают уничтожать врага.
За прошедшие сутки противник 22 раза атаковал наши позиции. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1520 огневых задач. Речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее,
– отметил генерал.
Потери врага убитыми и ранеными составили около 5 рот. Также Силы обороны уничтожили и повредили 68 единиц военной техники противника, в том числе:
- 5 танков,
- 13 единиц БМП,
- 4 ББМ,
- БТР,
- 2 МТЛБ,
- гаубица 2С19 "Мста-С",
- 4 самоходных артиллерийских установки "Акация",
- БПЛА "Орлан-10",
- БПЛА "Supercam",
- 4 пушки "Гиацинт-Б",
- РЭБ "Житель".
"Также было уничтожено 3 склада с боеприпасами врага. Слава Украине", – подытожил Тарнавский.
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Потери России в технике
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 215 640 своих военных. Однако из-за интенсивности боев Генштабу ВСУ иногда сложно вести точную статистику, так что ликвидированных врагов может быть еще больше.
Кроме этого, оккупационная армия потеряла немало техники, единица которой иногда стоит миллионы долларов. В частности, украинские защитники испепелили:
- танков – 3926 (+17 за сутки 10 июня);
- боевых бронированных машин – 7631 (+24);
- артиллерийских систем – 3736 (+19);
- РСЗО – 601 (+1);
- средств ПВО – 362 (+0);
- самолетов – 314 (+0);
- вертолетов – 299 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3300 (+37);
- крылатых ракет – 1183 (+7);
- кораблей и катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 6461 (+33);
- специальной техники – 509 (+2).