Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский.

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Враг понес колоссальные потери на Таврическом направлении

Тарнавский рассказал, что защитники Таврического направления уверенно держат оборону и продолжают уничтожать врага.

За прошедшие сутки противник 22 раза атаковал наши позиции. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1520 огневых задач. Речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее,

– отметил генерал.

Потери врага убитыми и ранеными составили около 5 рот. Также Силы обороны уничтожили и повредили 68 единиц военной техники противника, в том числе:

5 танков,

13 единиц БМП,

4 ББМ,

БТР,

2 МТЛБ,

гаубица 2С19 "Мста-С",

4 самоходных артиллерийских установки "Акация",

БПЛА "Орлан-10",

БПЛА "Supercam",

4 пушки "Гиацинт-Б",

РЭБ "Житель".

"Также было уничтожено 3 склада с боеприпасами врага. Слава Украине", – подытожил Тарнавский.

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Потери России в технике

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 215 640 своих военных. Однако из-за интенсивности боев Генштабу ВСУ иногда сложно вести точную статистику, так что ликвидированных врагов может быть еще больше.

Кроме этого, оккупационная армия потеряла немало техники, единица которой иногда стоит миллионы долларов. В частности, украинские защитники испепелили: