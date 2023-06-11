В сети появилось видео работы 2 роты 2 штурмового батальона 3 ОШБр. И это не обычное видео, а буквально т, что происходило глазами командира.
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Россияне снова понесли потери
2 рота 2 штурмового батальона 3 ОШБр уничтожили опорный пункт 57 мотострелковой бригады России. Штурм начался под обстрелами вражеской артиллерии и РПГ. А закончился – паникой россиян и бегством с позиций.
В сети показали видео штурма глазами командира 2 взвода Дацика.
Как защитники шли на штурм: смотрите видео
Оккупанты продолжают гибнуть на украинской земле
- В российской армии участились случаи саботажа и дезертирства среди мобилизованных, поэтому их командование решило отправлять своих воинов в штурмовые роты для "мясных штурмов". Попытки врага вести наступление – бесполезны, при этом россияне теряют много людей.
- В Запорожской области российские захватчики пытаются скрыть свои потери. Во временно захваченном Бердянске оккупанты закрыли для посещения территорию в западной части города вокруг городского морга, а территории самого морга отмечено скопление до десяти санитарных автомобилей и нескольких автомобилей-рефрижераторов.
- Тем временем на Арабатской Стрелке второй день подряд происходят прилеты. Разрушены два крыла так называемого "правительственного квартала" оккупантов.
- В общем, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 980 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 215 640 военных.