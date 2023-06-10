Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, до сих пор враг считал эти места недостижимыми для украинского оружия.

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"На Арабатской Стрелке второй день подряд проходят прилеты. Разрушены два крыла "правительственного квартала". У оккупантов паника, а люди радуются", – поделился Хлань.

Обратите внимание! OSINT-журналистам удалось установить, что взрывы произошли в штабе оккупационных войск "Днепр". Туда 18 апреля приезжал президент России Владимир Путин.

Где еще произошли прилеты

Утром 10 июня также произошли взрывы в оккупированных Алешках. В расположение врага очень точно прилетело. Может быть, теперь врагу будет не до того, чтобы мешать людям спасаться от подтопления из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

"Люди из незатопленной части Алешек выходят на связь и говорят, что оккупанты не дают возможности приближаться к затопленным районам и помогать пострадавшим", – отметил Хлань.

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