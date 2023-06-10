Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, это значительно усложняет процесс обучения новых военных, которые могут управлять техникой. Ее у россиян, к сожалению, еще достаточно.
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Колоссальные цифры
На портале "Орикс" публикуют уничтоженную технику в войне России против Украины, только о которых есть фото- или видео-подтверждение. Так, по их данным, россияне потеряли более 10,5 тысячи единиц бронированной и другой техники за весь период полномасштабного вторжения.
На том же портале потери ВСУ меньше чуть более чем в три раза.
Россияне теряют астрономическое количество техники быстрыми темпами. Да, этой техники у них много. Но техника теряется преимущественно с экипажами и расчетами,
– отметил Павел Нарожный.
Для российских оккупантов это большая проблема. Ведь для того, чтобы большое количество техники работало – в нее нужно кого посадить. Очевидно, что обычного человека с улицы не посадят за управление условным танком. Для этого военного нужно соответственно подготовить.
Но этот процесс существенно усложняется из-за гибели экипажей.
"Скажем так, тренд в нашу сторону. Он гораздо лучше для нас, чем для врага", – подытожил военный эксперт.
Павел Нарожный о безумных потерях россиян: смотреть видео
Актуальные потери врага: данные из Генштаба
Очевидно, что прежде всего следует доверять информации из Генерального штаба ВСУ. Хотя и цифры, которые подают в сводах потерь, могут быть существенно больше. Достоверно их невозможно высчитать, ведь боевые действия продолжаются.
По состоянию на 10 мая российская армия уменьшилась уже на 214660 солдат. По плану следует и "демилитаризация" России. Да, с начала полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили:
- танков – 3909 (+8)
- боевых бронированных машин – 7607 (+7)
- артиллерийских систем – 3717 (+15)
- РСЗО – 600 (+1)
- средств ПВО – 362 (+3)
- самолетов – 314
- вертолетов – 299
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3263 (+16)
- крылатых ракет – 1176 (+5)
- кораблей и катеров – 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 6428 (+18)
- специальной техники – 507 (+5).