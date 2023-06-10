Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, это значительно усложняет процесс обучения новых военных, которые могут управлять техникой. Ее у россиян, к сожалению, еще достаточно.

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Колоссальные цифры

На портале "Орикс" публикуют уничтоженную технику в войне России против Украины, только о которых есть фото- или видео-подтверждение. Так, по их данным, россияне потеряли более 10,5 тысячи единиц бронированной и другой техники за весь период полномасштабного вторжения.

На том же портале потери ВСУ меньше чуть более чем в три раза.

Россияне теряют астрономическое количество техники быстрыми темпами. Да, этой техники у них много. Но техника теряется преимущественно с экипажами и расчетами,

– отметил Павел Нарожный.

Для российских оккупантов это большая проблема. Ведь для того, чтобы большое количество техники работало – в нее нужно кого посадить. Очевидно, что обычного человека с улицы не посадят за управление условным танком. Для этого военного нужно соответственно подготовить.

Но этот процесс существенно усложняется из-за гибели экипажей.

"Скажем так, тренд в нашу сторону. Он гораздо лучше для нас, чем для врага", – подытожил военный эксперт.

Павел Нарожный о безумных потерях россиян: смотреть видео

Актуальные потери врага: данные из Генштаба

Очевидно, что прежде всего следует доверять информации из Генерального штаба ВСУ. Хотя и цифры, которые подают в сводах потерь, могут быть существенно больше. Достоверно их невозможно высчитать, ведь боевые действия продолжаются.

По состоянию на 10 мая российская армия уменьшилась уже на 214660 солдат. По плану следует и "демилитаризация" России. Да, с начала полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили: