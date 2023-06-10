Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, це значно ускладнює процес навчання нових військових, які можуть керувати технікою. Її в росіян, на жаль, ще вдосталь.
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Колосальні цифри
На порталі "Орікс" публікують знищену техніку у війні Росії проти України, лише про які є фото- або відеопідтвердження. Так, за їхніми даними, росіяни втратили понад 10,5 тисяч одиниць броньованої та іншої техніки за весь період повномасштабного вторгнення.
Натомість на тому ж порталі втрати ЗСУ менші трохи більше ніж втричі.
Росіяни втрачають астрономічну кількість техніки швидкими темпами. Так, цієї техніки у них багато. Але техніка втрачається переважно з екіпажами та розрахунками,
– зазначив Павло Нарожний.
Для російських окупантів це велика проблема. Адже для того, щоб велика кількість техніки працювала – в неї треба когось посадити. Очевидно, що звичайну людину з вулиці не посадять за керування умовним танком. Для цього військового треба відповідно підготувати.
Але цей процес суттєво ускладнюється через загибель екіпажів.
"Скажімо так, тренд в нашу сторону. Він набагато кращий для нас ніж для ворога", – підсумував військовий експерт.
Павло Нарожний про шалені втрати росіян: дивитись відео
Актуальні втрати ворога: дані з Генштабу
Очевидно, що насамперед варто довіряти інформації з Генерального штабу ЗСУ. Хоч і цифри, які подають у зведеннях втрат, можуть бути суттєво більшими. Достеменно їх неможливо вирахувати, адже бойові дії тривають.
Отож станом на 10 травня російська армія зменшилась вже на 214 660 солдатів. За планом іде й "демілітаризація" Росії. Так, з початку повномасштабного вторгнення українські захисники знищили:
- танків – 3909 (+8)
- бойових броньованих машин – 7607 (+7)
- артилерійських систем – 3717 (+15)
- РСЗВ – 600 (+1)
- засобів ППО – 362 (+3)
- літаків – 314
- гелікоптерів – 299
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3263 (+16)
- крилатих ракет – 1176 (+5)
- кораблів та катерів – 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6428 (+18)
- спеціальної техніки – 507 (+5).