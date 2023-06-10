Якщо ж брати загальну статистику втрат, то від початку повномасштабної війни армія Росії скоротилась вже на 214 660 солдатів. Наголосимо, що цифри можуть бути значно більшими, оскільки точний підрахунок ускладнюють бойові дії.
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Втрати Росії у техніці
Окрім особового складу, армія терористів втрачає ще й багато техніки. Так, з 24 лютого 2022 року ЗСУ "демілітаризували":
- танків – 3909 (+8)
- бойових броньованих машин – 7607 (+7)
- артилерійських систем – 3717 (+15)
- РСЗВ – 600 (+1)
- засобів ППО – 362 (+3)
- літаків – 314
- гелікоптерів – 299
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3263 (+16)
- крилатих ракет – 1176 (+5)
- кораблів та катерів – 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6428 (+18)
- спеціальної техніки – 507 (+5).
Статистика втрат ворога станом на 10 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Успіхи ЗСУ у війні
- За даними Генштабу ЗСУ, ворог зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулись 34 бойових зіткнення.
- На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Натомість противник зазнав значних втрат.
- Крім того, українська авіація за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
- А підрозділи ракетних військів та артилеристів уразили 4 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та 5 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях.