Якщо ж брати загальну статистику втрат, то від початку повномасштабної війни армія Росії скоротилась вже на 214 660 солдатів. Наголосимо, що цифри можуть бути значно більшими, оскільки точний підрахунок ускладнюють бойові дії.

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Втрати Росії у техніці

Окрім особового складу, армія терористів втрачає ще й багато техніки. Так, з 24 лютого 2022 року ЗСУ "демілітаризували":

танків – 3909 (+8)

бойових броньованих машин – 7607 (+7)

артилерійських систем – 3717 (+15)

РСЗВ – 600 (+1)

засобів ППО – 362 (+3)

літаків – 314

гелікоптерів – 299

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3263 (+16)

крилатих ракет – 1176 (+5)

кораблів та катерів – 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6428 (+18)

спеціальної техніки – 507 (+5).

Статистика втрат ворога станом на 10 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Успіхи ЗСУ у війні