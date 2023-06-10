Если же принимать общую статистику потерь, то с начала полномасштабной войны армия России сократилась уже на 214 660 солдат. Отметим, что цифры могут быть значительно больше, поскольку точный подсчет усложняют боевые действия.

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Потери России в технике

Помимо личного состава, армия террористов теряет еще и много техники. Так, с 24 февраля 2022 года ВСУ "демилитаризовали":

танков – 3909 (+8)

боевых бронированных машин – 7607 (+7)

артиллерийских систем – 3717 (+15)

РСЗО – 600 (+1)

средств ПВО – 362 (+3)

самолетов – 314

вертолетов – 299

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3263 (+16)

крылатых ракет – 1176 (+5)

кораблей и катеров – 18

автомобильной техники и автоцистерн – 6428 (+18)

специальной техники – 507 (+5).

Статистика потерь врага по состоянию на 10 июня / Инфографика Генштаба ВСУ

Успехи ВСУ в войне