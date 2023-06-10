Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, дотепер ворог вважав ці місця недосяжними для української зброї.

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"На Арабатській Стрілці другий день поспіль відбуваються прильоти. Зруйновано два крила "урядового кварталу". В окупантів паніка, а люди радіють", – поділився Хлань.

Зверніть увагу! OSINT-журналістам вдалося встановити, що вибухи відбулися в штабі окупаційних військ "Дніпро". Туди 18 квітня приїжджав президент Росії Владімір Путін.

Де ще стались прильоти

Вранці 10 червня також були вибухи в окупованих Олешках. У розташування ворога дуже влучно прилетіло. Можливо, тепер ворогу буде не до того, щоб заважати людям рятуватися від підтоплення через підрив росіянами Каховської ГЕС.

"Люди з незатопленої частини Олешок виходять на зв'язок і кажуть, що окупанти не дають можливості наближатися до затоплених районів і допомагати потерпілим", – зазначив Хлань.

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