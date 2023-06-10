Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, дотепер ворог вважав ці місця недосяжними для української зброї.
До теми Швидкі не встигають: на Арабатській Стрілці приліт по окупантах, міг постраждати і Сальдо
"На Арабатській Стрілці другий день поспіль відбуваються прильоти. Зруйновано два крила "урядового кварталу". В окупантів паніка, а люди радіють", – поділився Хлань.
Де ще стались прильоти
Вранці 10 червня також були вибухи в окупованих Олешках. У розташування ворога дуже влучно прилетіло. Можливо, тепер ворогу буде не до того, щоб заважати людям рятуватися від підтоплення через підрив росіянами Каховської ГЕС.
"Люди з незатопленої частини Олешок виходять на зв'язок і кажуть, що окупанти не дають можливості наближатися до затоплених районів і допомагати потерпілим", – зазначив Хлань.
Росія продовжує зазнавати втрат: останні новини
- Росіяни ніде на території України більше не можуть почуватись у безпеці. Зброя, яка є в України, може дістати окупантів у будь-якій точці окупованих територій. Для загарбників це дуже погані новини, бо "бавовни" буде більше.
- Так, за минулу добу українським воїнам вдалось ліквідувати 890 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення армія Росії скоротилась уже на 214 660 солдатів.
- Суттєво поменшало й російського озброєння. На порталі "Орікс" мовиться про більш ніж 10,5 тисяч одиниць броньованої та іншої техніки, про знищення якої свідчать фото- або відеопідтвердження. Ба більше, техніка росіян зазвичай знищується разом з усім екіпажем.