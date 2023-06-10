У п'ятницю ввечері, 9 червня, в Генічеську, який загарбники оголосили своєю столицею, було неспокійно. Як відомо, від цього міста та аж до Криму простягається Арабатська Стрілка – важлива ділянка суходолу для окупантів.

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Путіну не сховатись

Власне, розслідувачам, які працюють з відкритими даними (OSINT-журналістам) вдалось встановити, що вибухи в Генічеському районі були якраз там, куди приїжджав 18 квітня президент Росії Владімір Путін.

Наголосимо також, що там якраз-таки розташований штаб "Дніпро" керівництва ворожих військ.

Де розташований штаб Росії, у якому, ймовірно, цвіла "бавовна": шукайте на карті від Google maps

Зазначимо, що, окрім того, аналітикам вдалось встановити розташування інших місць, які були помічені разом з кадрами, на яких видно Владіміра Путіна.

Хоча не можна стверджувати, що по окупованій Херсонщині подорожував саме президент Росії – у бункерного, як відомо, є чимало двійників.

Де саме був Путін на Херсонщині у квітні 2023 року / фото OSINT-розслідувачів

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Додамо, що в партизанському русі "Атеш" заявляли, що гауляйтер Херсонщини Владімір Сальдо після цієї "бавовни" вирішив покинути Генічеськ. Схоже, що загарбники починають розуміти, що краще накивати п'ятами, якщо вони хочуть жити.

Що зараз відбувається на Херсонщині