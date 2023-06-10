В сеть выложили несколько кадров с российскими бойцами. Их прибило к Белозерке, что на Херсонщине. В буквальном смысле слова "прибило".

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Вода ликвидировала россиян

Как заметил активист Сергей Стерненко, после подрыва Каховской ГЭС "расчеловечились" несколько российских военных.

Не менее красноречивым был журналист Андрей Цаплиенко. Он отметил, что этим российским военным не повезло попасть в плен. Их Днепр прибил к поселку Белозерка. Журналист поблагодарил подписчика, что прислал эти кадры, а также отметил, что "хоть немного справедливости".

Можем предположить, что это несколько оккупантов, которым все же удалось "пришвартоваться" к берегу. Впрочем, реальное количество россиян, которых смыло водой с Каховской ГЭС, может быть значительно больше.

ВНИМАНИЕ! Эти фотографии не стоит смотреть уязвимым людям, беременным женщинам и детям!



Тела оккупантов прибило к берегу в Белозерке / Фото с телеграма Цаплиенко



Тела оккупантов прибило к берегу в Белозерке / Фото с телеграма Цаплиенко



Тела оккупантов прибило к берегу в Белозерке / Фото с телеграма Цаплиенко

Напоминаем, что в Генштабе отмечалось, что для врага такой масштаб потопа стал неожиданностью. Они думали, что совершат незначительное подтопление, чтобы остановить продвижение ВСУ. А своими же руками смыли под "ноль" свою первую линию обороны. Интересно, что родных в Херсонской области россияне не ищут.

Россиянам безразлично на оккупантов на Херсонщине?

Как мы рассказывали в материале, российские специализированные группы не кишат сообщениями о том, что отсутствует связь с оккупантами в Херсонской области. Это вызывает определенное удивление на фоне новостей о затоплении в результате подрыва Каховской ГЭС.

Следует понимать, что о бойцах из Донбасса и Луганской области сообщения есть. А вот о том, что в Херсонской области кто-то не выходит на связь – нет. И это наталкивает на два мнения:

или родственникам совершенно плевать, или же они не знают точного места, где находится военный, и не знают, где его искать;

или российские спецслужбы чистят сообщения, чтобы убедить, что все идет по плану и что никаких потерь нет.

К слову, о потерях. За минувшие сутки статистику пополнили 890 российских бойцов. Общая цифра с 24 февраля 2022 – 214 660 солдат.