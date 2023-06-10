У мережу виклали кілька кадрів з російськими бійцями. Їх прибило до Білозерки, що на Херсонщині. У буквальному значенні слова "прибило".

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Вода ліквідувала росіян

Як зауважив активіст Сергій Стерненко, після підриву Каховської ГЕС "разчєловєчілісь" кілька російських військових.

Не менш красномовним був журналіст Андрій Цаплієнко. Він зауважив, що цим російським військовим не поталанило потрапити до полону. Їх Дніпро прибив до селища Білозерка. Журналіст подякував підписнику, що надіслав ці кадри, а також зазначив, що "бодай трохи справедливості".

Можемо припустити, що це ті кілька окупантів, яким таки вдалося "пришвартуватися" до берега. Втім, реальна кількість росіян, яких змило водою з Каховської ГЕС, може бути значно більшою.

УВАГА! Ці світлини не варто дивитися вразливим людям, вагітним жінкам і дітям!



Тіла окупантів прибило до берега у Білозерці / Фото з телеграма Цаплієнка



Тіла окупантів прибило до берега у Білозерці / Фото з телеграма Цаплієнка



Тіла окупантів прибило до берега у Білозерці / Фото з телеграма Цаплієнка

Нагадуємо, що у Генштабі зазначали, що для ворога такий масштаб потопу став несподіванкою. Вони думали, що здійснять незначне підтоплення, щоб зупинити просування ЗСУ. Натомість своїми ж руками змили під "нуль" свою першу лінію оборони. Цікаво, що рідних на Херсонщині росіяни не шукають.

Росіянам байдуже на окупантів на Херсонщині?

Як ми розповідали у матеріалі, російські спеціалізовані групи не кишать повідомленнями про те, що відсутній зв'язок з окупантами на Херсонщині. Це викликає певний подив на фоні новин про затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Слід розуміти, що про бійців з Донеччини та Луганщини повідомлення є. А от про те, що на Херсонщині хтось не виходить на зв'язок – ні. І це наштовхує на дві думки:

або родичам абсолютно начхати, або ж вони не знають точного місця, де перебуває військовий, тож не знають, де його шукати;

або російські спецслужби чистять повідомлення, щоб переконати, що все йде за планом, і що жодних втрат немає.

До слова, про втрати. За минулу добу статистику поповнили 890 російських бійців. Загальна цифра з 24 лютого 2022 року – 214 660 солдатів.