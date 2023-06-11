У мережі з'явилося відео роботи 2 роти 2 штурмового батальйону 3 ОШБр. І це не звичайне відео, а буквально те, що відбувалося очима командира.
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Росіяни знову зазнали втрат
2 рота 2 штурмового батальйону 3 ОШБр знищили опорний пункт 57 мотострілецької бригади Росії. Штурм почався під обстрілами ворожої артилерії та РПГ. А закінчився – панікою росіян та втечею з позицій.
У мережі показали відео штурму очима командира 2 взводу Дацика.
Як захисники йшли на штурм: дивіться відео
Окупанти продовжують гинути на українській землі
- У російській армії почастішали випадки саботажу і дезертирства серед мобілізованих, тож їхнє командування вирішило відправляти своїх вояк у штурмові роти для "м'ясних штурмів". Спроби ворога вести наступ – марні, при цьому росіяни втрачають багато людей.
- У Запорізькій області російські загарбники намагаються приховати свої втрати. У тимчасово захопленому Бердянську окупанти закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу, а території самого моргу відзначено скупчення до десяти санітарних автомобілів та декількох автомобілів-рефрижераторів.
- Тим часом на Арабатській Стрілці другий день поспіль відбуваються прильоти. Зруйновано два крила так званого "урядового кварталу" окупантів.
- Загалом, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 980 окупантів. Натомість від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила уже 215 640 військових.