У мережі з'явилося відео роботи 2 роти 2 штурмового батальйону 3 ОШБр. І це не звичайне відео, а буквально те, що відбувалося очима командира.

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Росіяни знову зазнали втрат

2 рота 2 штурмового батальйону 3 ОШБр знищили опорний пункт 57 мотострілецької бригади Росії. Штурм почався під обстрілами ворожої артилерії та РПГ. А закінчився – панікою росіян та втечею з позицій.

У мережі показали відео штурму очима командира 2 взводу Дацика.

Як захисники йшли на штурм: дивіться відео

Окупанти продовжують гинути на українській землі