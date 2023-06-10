Журналисты проектов "Крым. Реалии" и "Схемы" исследовали спутниковые снимки притоки Северо-крымского канала. Их сделали после разрушения россиянами дамбы Каховского водохранилища в Херсонской области.

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На участках Днепра, питающих водой Северо-крымский канал, есть следы обмеления

Северо-крымский канал – источник днепровской воды для Крыма. Разрушение Россией дамбы Каховской ГЭС нарушило эту систему. Сравнив фото Planet Labs за 7 и 5 июня 2023 можно увидеть заиливание или обмеление на участках Днепра возле источников канала.

На видео, снятом у притока Северо-крымского канала, видно, что вода из Днепра уже почти не доходит. Ранее глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявлял, что отсутствие воды в Каховском водохранилище чревато каналу пересыханием.

Спутниковые снимки показывают обмеление: видео

По словам экспертов, вода оттуда не пойдет на временно оккупированный полуостров, пока Каховское водохранилище снова не наполнится. Также нужно будет отстроить разрушенную гидротехническую инфраструктуру, на что могут уйти годы.

Директор Института водных проблем и мелиорации Национальной Академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк считает, что дефицит воды в Крыму в этом году не предвидится, ведь российские власти успели наполнить местные водохранилища. В то же время оккупанты уже начали признавать, что после уничтожения дамбы Каховской ГЭС на полуострове погибнут тысячи гектаров риса, требующих орошения.

Вода из Днепра уже почти не доходит до притока Северо-крымского канала: видео

По словам замглавы правительства России Марата Хуснуллина, запасов пресной воды на полуострове хватит на 500 дней. Однако это якобы не проблема.

"Ситуация, сложившаяся в результате разрушения конструкций Каховской ГЭС, не повлияет на водоснабжение Крыма... В настоящее время все водохранилища в Крыму наполнены. Запасов пресной воды хватит минимум на 500 дней", – заявил путинский приспешник.

Обратите внимание! До оккупации Крыма Северо-крымский канал снабжал 1 миллиард 100 миллионов кубических метров воды. Орошение всех земель происходило благодаря днепровской воде.

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