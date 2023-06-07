Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга, сообщила, что Черноморский флот начинает перебрасывать центры материально-технического обеспечения в Россию. С оккупированного Крыма войска оккупантов отправляются, в том числе и в Краснодарский край.
Читайте также Готов ли Путин потерять Крым после подрыва ГЭС: допустили замысел диктатора
Почему российский флот бежит из Крыма
В ISW объяснили, что у России есть две причины перебазировать Черноморский флот на континент. И первая из них – постоянные проблемы с логистикой, которые преследуют оккупантов с начала полномасштабного вторжения. Кроме того, российские военные уже почувствовали и нехватку боеприпасов.
Следовательно, отдельные корабли еще курсируют по Черному морю и заходят в Севастополь, однако общий центр Черноморского флота смещается в Новороссийск, расположенный в Краснодарском крае.
Где на карте расположен Новороссийск
Вторая причина побега оккупантов с полуострова – атаки ВСУ по логистическим центрам и транспортным узлам на оккупированных территориях юга Украины. У Путина удары вызывают "повышенную тревогу по безопасности".
Напомним, накануне "хлопок" случился и в Джанкое, где оккупанты хранят топливо и амуницию. Именно с Джанкоя оружие россияне везут в три других крупных оккупированных города – Севастополь, Армянск и Мелитополь.
Что происходит в оккупированном Крыму: последние новости
- Партизаны по движению "Атеш" нашли в Крыму одну из систем ПВО России и опубликовали ее координаты в сети. Согласно их заявлениям, система противовоздушной обороны расположена на востоке Симферополя.
- Последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС коснутся и временно оккупированного Крыма. Там из-за падения уровня воды в водохранилище может прекратиться подача питьевой воды.
- Деокупация Крыма ВСУ – это только вопрос времени. А вот бежать россиянам из Крыма будет некуда. Военный эксперт прогнозирует, что во время освобождения полуострова ВСУ ударят по Крымскому мосту.