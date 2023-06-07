Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга, сообщила, что Черноморский флот начинает перебрасывать центры материально-технического обеспечения в Россию. С оккупированного Крыма войска оккупантов отправляются, в том числе и в Краснодарский край.

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Почему российский флот бежит из Крыма

В ISW объяснили, что у России есть две причины перебазировать Черноморский флот на континент. И первая из них – постоянные проблемы с логистикой, которые преследуют оккупантов с начала полномасштабного вторжения. Кроме того, российские военные уже почувствовали и нехватку боеприпасов.

Следовательно, отдельные корабли еще курсируют по Черному морю и заходят в Севастополь, однако общий центр Черноморского флота смещается в Новороссийск, расположенный в Краснодарском крае.

Где на карте расположен Новороссийск

Вторая причина побега оккупантов с полуострова – атаки ВСУ по логистическим центрам и транспортным узлам на оккупированных территориях юга Украины. У Путина удары вызывают "повышенную тревогу по безопасности".

Напомним, накануне "хлопок" случился и в Джанкое, где оккупанты хранят топливо и амуницию. Именно с Джанкоя оружие россияне везут в три других крупных оккупированных города – Севастополь, Армянск и Мелитополь.

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