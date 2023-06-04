О них 24 Каналу рассказал генерал армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж. Он объяснил эффективность и результативность таких сценариев.

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Неутешительные прогнозы для россиян

Николай Маломуж привел пример на южном секторе. Эффективная работа партизан в тылу, одномоментные удары по ключевым позициям врага, логистике и путям, штабам – все это вызовет огромную панику. А усилят ее мощные удары ракетными системами, авиацией и беспилотниками.

Россияне уже панически настроены, что мы будем наступать. То, что было у них в страшных снах, будет в реалиях. Все будет двигаться, лететь, огневые валы будут уничтожаться, "зубы дракона" не сработают. Мощные группировки ударят с тыла, или мы их просто обойдем и здесь может быть паника и движение в Крым,

– предположил предполагаемый сценарий Маломуж.

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Он подчеркнул, что на фоне паники россиян заход в Крым будет нашим настоящим звездным часом. А там уже можно наносить мощные удары по Крымскому мосту и Черноморскому флоту, что позволяет оккупантам обороняться.

"Это колоссальный формат, который будет побуждать их бежать. А бежать будет некуда – море, кровь, паромы не справляются, моста нет. Это один из сценариев, который будет близок к реальности. Мы формируем подходы, нестандартные стратегии. Враг настроен на поражение и мощные удары. Но нужно планировать так, чтобы он надеялся только на спасение своей жизни", – добавил генерал армии.

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