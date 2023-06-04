Про них 24 Каналу розповів генерал армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж. Він пояснив ефективність та результативність таких сценаріїв.

Дивіться також На Росію чекає паніка та крах, – у Міноборони анонсували масштабні наслідки контрнаступу

Невтішні прогнози для росіян

Микола Маломуж навів приклад на південному секторі. Ефективна робота партизанів в тилу, одномоментні удари по ключовим позиціям ворога, логістиці та шляхам, штабам – усе це викличе неабияку паніку. А підсилять її потужні удари ракетними системами, авіацією та безпілотниками.

Росіяни вже панічно налаштовані, що ми будемо наступати. Те, що було у них в страшних снах – буде в реаліях. Все буде рухатися, летіти, вогневі вали знищуватимуться, "зуби дракона" не спрацюють. Потужні угрупування вдарять з тилу, або ми їх просто обійдемо і тут може бути паніка і рух до Криму,

– припустив ймовірний сценарій Маломуж.

Микола Маломуж про наростання паніки окупантів: дивитись відео

Він підкреслив, що на фоні паніки росіян захід у Крим буде нашим справжнім зірковим часом. А там вже можна наносити потужні удари по Кримському мосту і Чорноморському флоту, що наразі дозволяє окупантам оборонятися.

"Це колосальний формат, який спонукатиме їх втікати. А тікати буде нікуди – море, кров, пароми не справляються, моста нема. Це один зі сценаріїв, який буде близький до реальності. Ми формуємо підходи, нестандартні стратегії. Ворог налаштований на поразку і потужні удари. Але треба планувати так, щоб він надіявся тільки на спасіння свого життя", – додав генерал армії.

Паніка росіян: останні події