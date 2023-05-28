Рупор Кремля Дмітрій Пєсков в інтерв'ю пропагандистам вирішив, що пора таки назвати так звану "спецоперацію" війною. Проте, за його словами, зараз Росія буцімто воює з колективним Заходом, який "веде гібридну війну", повідомляє 24 Канал.

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Пєсков вигадує нові казки

Один з головних казкарів Кремля після рейду російських добровольців у Бєлгородську область заявив, що тепер "противник посягає на святе". Тут варто зауважити, що пропаганда бреше про те, що нібито саме ЗСУ здійснили рейд.

Тепер же рупор Кремля стверджує, що колективний Захід, якого так бояться росіяни, нібито веде війну проти Росії. Цікаве твердження, якщо враховувати, хто розв'язав війну в Україні.

Йде війна проти нас на всіх напрямках. Будь-то економіка, чи державні відносини, чи відносини власності тощо,

– скаржиться Пєсков.

Та щоб "підтримати дух" росіян речник Путіна вирішив закликати не панікувати і вже вкотре заявити, що всі цілі "спецоперації" будуть досягнуті. За його словами цілі незмінні, проте він не пригадав переліку, то ж не дивно, якщо через якийсь час ціллю "спецоперації" стане оборона росіянами Бєлгорода.

Цікаво! Росіяни вже полюбляють стверджувати, що захоплення Києва буцімто не було ціллю війни, при тому, що росіяни цілеспрямовано скерували війська на столицю. За понад рік повномасштабної війни росіяни зазнали поразки під Києвом, Черніговом та Сумами, на острові Зміїний, на Харківщині та Херсонщині.