Рупор Кремля Дмитрий Песков в интервью пропагандистам решил, что пора назвать так называемую "спецоперацию" войной. Однако, по его словам, сейчас Россия воюет с коллективным Западом, который "ведет гибридную войну", сообщает 24 Канал.

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Песков придумывает новые сказки

Один из главных сказочников Кремля после рейда российских добровольцев в Белгородскую область заявил, что теперь "противник посягает на святое". Здесь стоит заметить, что пропаганда лжет, что якобы именно ВСУ совершили рейд.

Теперь же рупор Кремля утверждает, что коллективный Запад, которого так боятся россияне, якобы ведет войну против России. Интересно утверждение, если учитывать, кто развязал войну в Украине.

Идет война против нас на всех направлениях. Будь-то экономика, государственные отношения или отношения собственности и т.д.,

– жалуется Песков.

Но чтобы "поддержать дух" россиян, спикер Путина решил призвать не паниковать и в очередной раз заявить, что все цели "спецоперации" будут достигнуты. По его словам, цели неизменны, однако он не вспомнил перечень, так что не удивительно, если через некоторое время целью "спецоперации" станет оборона россиянами Белгорода.

Любопытно! Россияне уже любят утверждать, что захват Киева якобы не был целью войны, притом что россияне целенаправленно направили войска на столицу. За год полномасштабной войны россияне потерпели поражение под Киевом, Черниговом и Сумами, на острове Змеиный, на Харьковщине и Херсонщине.