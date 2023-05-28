Летел он якобы со стороны Эстонии недалеко от Соснового Бора, расположенного в Ленинградской области. Случилось это около восьми вечера 27 мая, о чем сообщили российские СМИ, сообщает 24 Канал.

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"НЛО" могло появиться еще днем

РосСМИ ссылались на телеграм-каналы и заявляли, что неизвестный летательный аппарат заметили службы под Санкт-Петербургом. Он якобы летел на высоте около двух километров.

Интересно, что по другим данным российских пабликов неизвестный объект якобы влетел из Эстонии в соседнюю Псковскую область еще днем, в 13:00. Он будто бы направлялся в Санкт-Петербург немного ниже, на высоте 1500 метров, и со скоростью 150 километров в час.

Из-за такого вторжения "НЛО" в страну-террористку силы противовоздушной обороны объявили сигнал "Режим". Однако сделать ничего не смогли, ведь объект пропал с радаров.

Заметим, что в российских СМИ этот случай был назван не первым за последние месяцы. Более того, заявили, что российские силы ПВО вообще подозревают системные налеты на Петербург из стран Балтии.

Однако, несмотря на заявления, конечно, ни фото, ни видео не продемонстрировали, предложив напуганной публике верить на слово. А также предположили, что, вероятно, нарушил воздушное пространство метеозонд, который могли использовать для раскрытия работы ПВО.

"Мы ничего не видели"

Очевидно, в России поднялась изрядная паника из-за вторжения неизвестного летательного аппарата, поэтому прокомментировали инфоповод и в пресс-службе Западного военного округа страны-оккупантки.

Однако информацию российских СМИ подробно объяснять там не взялись, а лишь вкратце отметили: "Эту информацию не подтверждаем". Поэтому возможно ли такое вторжение в российское воздушное пространство вообще, жителям Ленинградской области остается только гадать.