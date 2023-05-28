Про це 24 Каналу відзначив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий. Він додав, що хмизу в багаття підкидає й російське військове керівництво.
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Саспенс в стилі Хічкока
Моральний стан росіян значно похитнувся на фоні новин про український контрнаступ. Вони самі себе залякують. Розуміють, має статися щось страшне для них, але коли, де і як це буде – не розуміють, пояснив Череватий. Це все чується з перехоплень розмов.
Хічкок називав це саспенс. Плюс не від великого розуму їхнє керівництво, яке звикло проводити збори і давати пам'ятки на випадок контрнаступу, посилює це,
– додав він.
Речник навів красномовний приклад. У таких пам'ятках-методичках червоним реченням йдеться, мовляв російський солдат, будь готовий – контрнаступ може початися всюди і неочікувано.
"Непідготовленому бійцю це, м'яко кажучи, не йде на користь (24 Канал). Мені б мобілізованому дали таку річ і на фоні всі телеграм-каналів, воєнкорів, я б невпевнено себе почував", – додав Череватий.
Сергій Череватий про настрої росіян на фронті: дивитись відео
Паніка росіян: основні напрямки та їхні дії
- Від квітня точаться активні розмови про український контрнаступ і це не на жарт налякало окупантів. Вони почали рити довжелезні окопи. Зокрема, на Запорізькому напрямку вирили такий у 70 кілометрів.
- Через паніку росіяни припускаються нелогічних дій. Через відсутність інформації намагаються його відтермінувати, здійснюючи артилерійські обстріли по лінії зіткнення.
- Нестабільні настрої й серед цивільних росіян. Особливо після рейду Бєлгородщиною. Через паніку почалися масові евакуації з області.
- Загалом за минулу добу 27 травня росіяни втратили 480 солдатів. А з початку повномасштабного вторгнення понад 206 тисяч особового складу. Ці цифри можуть бути більші.