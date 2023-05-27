Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули вже 206 200 особового складу. Проте ці цифри можуть бути значно більші, адже в умовах інтенсивних бойових дій важко точно підрахувати втрати.
Дивіться також Бій тривав 10 годин: українські воїни відбили штурм росіян, попри хімічну атаку
Шалені втрати Росії
Окрім живої сили, окупанти також втрачають величезну кількість техніки. Так, від 24 лютого 2022 року українські захисники ліквідували:
- танків – 3799 (+3);
- бойових броньованих машин – 7442 (+7);
- артилерійських систем – 3406 (+22);
- РСЗВ – 572 (+2);
- засобів ППО – 329 (+1)
- літаків – 310 (+0);
- гелікоптерів – 296 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2941 (+31);
- крилатих ракет – 1025 (+10);
- кораблів /катерів – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6172 (+11);
- спеціальної техніки – 449 (+3).
Актуальні втрати ворога станом на 27 травня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Величезні втрати вагнерівців
Бахмут лишається найгарячішим напрямком, де точаться запеклі бої. Вагнерівці у спробах штурму цього напрямку зазнають шалених втрат. За різними джерелами, окупанти могли втратити від 20 тисяч осіб.
Міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив про 70 тисяч вбитих і поранених вагнерівців. У Пентагоні ця цифра значно більша – там нарахували до 100 тисяч, з яких 20 тисяч – загиблі. До слова, сам ватажок ПВК "Вагнера" заявляв про 20 тисяч вбитих найманців. Терорист Ігор Гіркін вирішив у цьому питанні проявити "обізнаність" і вважає 40 тисяч вагнерівців вбитими.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що у будь-якому разі – такі втрати є колосальними.
Я думаю, ці дані з відкритих джерел. Наш Генштаб ще працює, більш точні будуть дещо згодом. Але те, що понад 20 тисяч вбитими – без будь-якого сумніву, це називають усі сторони. У проміжку пів року – це величезні втрати,
– заявив Череватий.