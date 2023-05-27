Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули вже 206 200 особового складу. Проте ці цифри можуть бути значно більші, адже в умовах інтенсивних бойових дій важко точно підрахувати втрати.

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Шалені втрати Росії

Окрім живої сили, окупанти також втрачають величезну кількість техніки. Так, від 24 лютого 2022 року українські захисники ліквідували:

танків – 3799 (+3);

бойових броньованих машин – 7442 (+7);

артилерійських систем – 3406 (+22);

РСЗВ – 572 (+2);

засобів ППО – 329 (+1)

літаків – 310 (+0);

гелікоптерів – 296 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2941 (+31);

крилатих ракет – 1025 (+10);

кораблів /катерів – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 6172 (+11);

спеціальної техніки – 449 (+3).



Актуальні втрати ворога станом на 27 травня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Величезні втрати вагнерівців

Бахмут лишається найгарячішим напрямком, де точаться запеклі бої. Вагнерівці у спробах штурму цього напрямку зазнають шалених втрат. За різними джерелами, окупанти могли втратити від 20 тисяч осіб.

Міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив про 70 тисяч вбитих і поранених вагнерівців. У Пентагоні ця цифра значно більша – там нарахували до 100 тисяч, з яких 20 тисяч – загиблі. До слова, сам ватажок ПВК "Вагнера" заявляв про 20 тисяч вбитих найманців. Терорист Ігор Гіркін вирішив у цьому питанні проявити "обізнаність" і вважає 40 тисяч вагнерівців вбитими.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що у будь-якому разі – такі втрати є колосальними.

Я думаю, ці дані з відкритих джерел. Наш Генштаб ще працює, більш точні будуть дещо згодом. Але те, що понад 20 тисяч вбитими – без будь-якого сумніву, це називають усі сторони. У проміжку пів року – це величезні втрати,

– заявив Череватий.