С начала полномасштабного вторжения потери врага достигли уже 206 200 личного состава. Однако эти цифры могут быть значительно больше, ведь в условиях интенсивных боевых действий тяжело вести статистику.

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Безумные потери России

Кроме живой силы, оккупанты также теряют огромное количество техники. Так, с 24 февраля 2022 года украинские защитники ликвидировали:

танков – 3799 (+3);

боевых бронированных машин – 7442 (+7);

артиллерийских систем – 3406 (+22);

РСЗО – 572 (+2);

средств ПВО – 329 (+1)

самолетов – 310 (+0);

вертолетов – 296 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2941 (+31);

крылатых ракет – 1025 (+10);

кораблей/катеров – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 6172 (+11);

специальной техники – 449 (+3).



Актуальные потери врага по состоянию на 27 мая 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Огромные потери вагнеровцев

Бахмут остается самым горячим направлением, где идут ожесточенные бои. Вагнеровцы в попытках штурма этого направления терпят бешеные потери. По разным источникам, оккупанты могли потерять от 20 тысяч человек.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о 70 тысячах убитых и раненых вагнеровцев. В Пентагоне эта цифра значительно больше – там насчитали до 100 тысяч, из которых 20 тысяч – погибшие. К слову, сам главарь ЧВК "Вагнера" заявлял о 20 тысячах убитых наемников. Террорист Игорь Гиркин решил в этом вопросе проявить "осведомленность" и считает 40 тысяч вагнеровцев убитыми.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что в любом случае – такие потери колоссальны.

Я думаю, эти данные из открытых источников. Наш Генштаб еще работает, более точные будут несколько позже. Но то, что более 20 тысяч убитыми – без всякого сомнения, это называют все стороны. В промежутке полгода – это огромные потери,

– заявил Череватый.