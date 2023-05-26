Про це розповіли у Держприкордонслужбі. Окупанти вкотре зазнали втрат.

Цікаво Путін і Пригожин очолюють список людей, яких хочуть ліквідувати українські спецслужби, – ГУР

Бій тривав 10 годин

Попри хімічну атаку, бійці ДПСУ та ЗСУ відбили штурм росіян на Авдіївському напрямку.

Штурму українських позицій передував артилерійський обстріл. Боєприпаси з аерозолями дратівливої дії ворожі сили скидали з безпілотників. Далі окупанти за підтримки танків та броньовиків пішли в атаку,

– розповіли в ДПСУ.

Бій тривав близько 10 годин. За цей час українські захисники знищили:

30 загарбників,

2 танки,

бойову машину піхоти,

бронетранспортер.



Бійці відбили штурм окупантів / Фото ДПСУ

Варто прочитати У ГУР пояснили, яку роль зіграє Кримський міст під час звільнення півострова

Загальні втрати ворога

Від початку повномасштабного вторгнення Росія зазнає величезних втрат. Станом на ранок 26 травня окупаційна армія втратила майже 206 тисяч своїх військових.

Однак російські загарбники зазнають колосальних втрат не лише в живій силі. У ворога також стало значно менше техніки. За понад рік на брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, а також артилерійських систем.

Окрім того, на балансі так званої "другої армії світу" стало на кілька сотень літаків і гелікоптерів менше, а ще на майже 20 суден. Найдорожчою втратою росіян з 24 лютого 2022 року залишається крейсер "Москва". Українські захисники спопелили: