Якщо ж говорити про втрати від початку повномасштабного вторгнення, то вони вражають. Знищити нашим захисникам і захисницям вдалося вже 205 720 російських військових. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже точно рахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Слід зазначити, що російські загарбники не лише зазнають колосальних втрат у живій силі. У ворога також стало значно менше техніки. За понад рік на брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, а також артилерійських систем. Крім того, на балансі так званої "другої армії світу" стало на кілька сотень літаків і гелікоптерів менше, а ще на майже 20 суден. Найдорожчою втратою росіян з 24 лютого 2022 року залишається крейсер "Москва". Ми ж пропонуємо ознайомитися з актуальними втратами далі:

танків – 3 796;

бойових броньованих машин – 7 435;

артилерійських систем – 3 384;

РСЗВ – 570;

засобів ППО – 328;

літаків – 310;

гелікоптерів – 296;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 910;

крилатих ракет – 1 015;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 161;

спеціальної техніки – 446.



Актуальні втрати ворога станом на 26 травня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Водночас слід розуміти, що за кожним ліквідованим ворогом і його технікою стоїть титанічна праця наших захисників. Окупанти продовжують сунути, а наші військові – відбивати атаки. Лиш за минулу добу зафіксували 22 бойові зіткнення. Зосереджують основні зусилля російські загарбники на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.