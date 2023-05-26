У Генштабі розповіли про актуальну інформацію з передової. Ворог продовжує гатити по населених пунктах та вбивати цивільних.

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Росія не припиняє обстрілів

У ніч проти 26 травня російські терористи здійснили атаку дронами-камікадзе та завдали ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Минулої доби загарбники завдали 4 ракетних удари по території нашої держави. Зафіксовано влучання ракетою з С-300 по дамбі в районі Карлівки Донецької області. Внаслідок цього є велика загроза підтоплення інших населених пунктів, що поруч.

Крім того, ворог завдав 55 авіаційних ударів. Зокрема, було застосовано 36 іранських ударних БпЛА "Shahed" – усі ці повітряні цілі знищили. Також окупанти 19 разів обстріляли населені пункти з реактивних систем залпового вогню.

Яка ситуація на напрямках

У Генштабі повідомили, що ворог намагається наступати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – протягом минулої доби там відбулись 22 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка стабільна – руху ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

На Куп'янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське, Верхньокам’янське та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник продовжує вести наступальні дії в районі Бахмуту. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Красногорівки. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки та Водяного. Здійснив артилерійські обстріли біля Авдіївки, Первомайського та Карлівки Донецької області.

На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Там ворог також залучив для ударів авіацію.

На Шахтарському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, Вугледар, Пречистівку та Новосілку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Росіяни з авіації гатили по Ольгівському, Гуляйполю, Новоданилівці Запорізької області та Новобериславу на Херсонщині.

Окупанти "відгрібають по повній"

Так, минулої доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім того, наші захисники збили ворожий літак Су-25.

Водночас українські ракетники та артилеристи уразили: