У ніч проти 26 травня російські терористи здійснили атаку дронами-камікадзе та завдали ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Минулої доби загарбники завдали 4 ракетних удари по території нашої держави. Зафіксовано влучання ракетою з С-300 по дамбі в районі Карлівки Донецької області. Внаслідок цього є велика загроза підтоплення інших населених пунктів, що поруч.
Крім того, ворог завдав 55 авіаційних ударів. Зокрема, було застосовано 36 іранських ударних БпЛА "Shahed" – усі ці повітряні цілі знищили. Також окупанти 19 разів обстріляли населені пункти з реактивних систем залпового вогню.
Яка ситуація на напрямках
У Генштабі повідомили, що ворог намагається наступати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – протягом минулої доби там відбулись 22 бойових зіткнення.
Окупанти "відгрібають по повній"
Так, минулої доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім того, наші захисники збили ворожий літак Су-25.
Водночас українські ракетники та артилеристи уразили:
пункт управління,
зенітно-ракетний комплекс,
2 райони зосередження живої сили,
1 склад боєприпасів,
одну радіолокаційну станцію,
два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.