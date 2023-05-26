У Генштабі розповіли про актуальну інформацію з передової. Ворог продовжує гатити по населених пунктах та вбивати цивільних.

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Росія не припиняє обстрілів

У ніч проти 26 травня російські терористи здійснили атаку дронами-камікадзе та завдали ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Минулої доби загарбники завдали 4 ракетних удари по території нашої держави. Зафіксовано влучання ракетою з С-300 по дамбі в районі Карлівки Донецької області. Внаслідок цього є велика загроза підтоплення інших населених пунктів, що поруч.

Крім того, ворог завдав 55 авіаційних ударів. Зокрема, було застосовано 36 іранських ударних БпЛА "Shahed" – усі ці повітряні цілі знищили. Також окупанти 19 разів обстріляли населені пункти з реактивних систем залпового вогню.

Яка ситуація на напрямках

У Генштабі повідомили, що ворог намагається наступати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – протягом минулої доби там відбулись 22 бойових зіткнення.

Окупанти "відгрібають по повній"

Так, минулої доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім того, наші захисники збили ворожий літак Су-25.

Водночас українські ракетники та артилеристи уразили:

  • пункт управління,
  • зенітно-ракетний комплекс,
  • 2 райони зосередження живої сили,
  • 1 склад боєприпасів,
  • одну радіолокаційну станцію,
  • два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.