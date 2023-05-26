Перед цим кілька областей України атакували безпілотники – вочевидь, "Шахеди", – попередньо, з Азовського та Північного напрямків. Про це стало відомо приблизно о 23 годині вечора 25 травня.

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Ракетна атака на Україну вночі 26 травня: усе, що відомо

Атака дронами у переддень, 25 травня

  • Уночі 25 травня окупанти випустили по Україні 36 дронів-камікадзе. Цього разу Повітряні сили показали чудовий результат та збили усі цілі.
  • Примітно, що найбільше дронів ворог скерував на Захід України. Зокрема, підрозділи протиповітряної оборони там знищили 22 ''Шахеди". У Центрі збили 10 дронів, а 4 на Півдні.
  • Що стосується столиці – це була 12 атака на Київ за травень. Атака й цього разу була масована, а проте влучань ворогу домогтися не вдалося. Найгірше – внаслідок падіння уламків загорілась лісова підстилка.
  • 10 дронів долетіли до Львівщини – також без влучань та постраждалих. А от у Чернівецькій області уламки "Шахеда" пошкодили електролінії.