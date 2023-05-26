Перед цим кілька областей України атакували безпілотники – вочевидь, "Шахеди", – попередньо, з Азовського та Північного напрямків. Про це стало відомо приблизно о 23 годині вечора 25 травня.

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Ракетна атака на Україну вночі 26 травня: усе, що відомо

04.30. Монітори кажуть, вже нічого ніде не летить. Ще треба провести дорозвідку, чи дійсно все так, і тоді будуть відбої. Але не забувайте, що до сирени про відбій треба перебувати у безпечних місцях.



Тим часом у Дніпропетровській ОВА запевнили, що ситуація контрольована та пообіцяли вичерпну інформацію у щоденному ранковому звіті.

04.20. "Київська область! Підвищена ракетна небезпека! У регіоні працює ППО", – повідомили в ОВА. Та попросили дотримуватися інформаційної гігієни: "Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників".

04.15. Знову вибухи у Дніпрі. Ймовірно, росіяни били з С-400. Також звуки вибухів чують на Київщині, куди могла долетіти ракета Х101.

03.45. Монітори пишуть, ракет більше немає у повітряному просторі. Утім, ще треба добити "Шахеди".



З іншого боку, повітряну тривогу оголосили на Заході – в Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Закарпатській областях. Деякі телеграм-канали застерегли про ймовірну загрозу запуску з моря "Калібрів".

03.30. Вибухи чують у Дніпрі. "Обовʼязково реагуємо. Укриття або правило двох стін", – написали в ОВА. "Нічого не знімайте і не викладайте", – додав мер обласного центру Борис Філатов.

03.05. Повітряна тривога тепер також у Києві та області, в Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій областях.

03.00. Повітряна тривога, з урахуванням раніше оголошених через загрозу атаки безпілотників, триває у таких областях: Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Сумська та Чернігівська. Крим та Луганська область, нагадаємо, "червоні" віддавна, адже тимчасово окуповані Росією.

02.30. Монітори у телеграмі зауважили, що вже міг відбутися пуск ракет типу Х-101/555 із російських літаків (попередньо – мовиться про чотири борти).

00.30. Від моніторингових груп у соцмережах надійшла інформація, що літаки Ту-95МС у Росії полетіли у напрямку пускових рубежів у Каспійському регіоні.

Атака дронами у переддень, 25 травня