Перед этим несколько областей Украины атаковали беспилотники, очевидно, "Шахеды", – предварительно, с Азовского и Северного направлений. Об этом стало известно примерно в 23.00 25 мая.

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Атака дронами накануне, 25 мая

  • Ночью 25 мая оккупанты выпустили по Украине 36 дронов-камикадзе. На этот раз воздушные силы показали отличный результат и сбили все цели.
  • Примечательно, что больше всего дронов враг направил на Запад Украины. В частности, подразделения противовоздушной обороны там уничтожили 22 "Шахеда". В Центре сбили 10 дронов, а 4 на Юге.
  • Что касается столицы – это была 12 атака на Киев за май. Атака и в этот раз была массирована, однако попаданий врагу добиться не удалось. Наихудшее со всего – в результате падения обломков загорелась лесная подстилка.
  • 10 дронов долетели до Львовщины – также без попаданий и пострадавших. А вот в Черновицкой области обломки "Шахеда" повредили электролинию.