Российские захватчики выпускали по Украине дроны по северному и южному направлениям. Что известно о ночной атаке читайте на 24 Канал.

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Силы ПВО сработали на 100%

Ночью оккупанты выпустили по Украине 36 дронов ''Shahed-136/131". Совместными усилиями оперативные командования "Запад", "Центр" и "Юг" сбили все цели.

Больше всего дронов было направлено именно на западные области. В воздушном командовании "Запад" уточнили, что атака была осуществлена по разным направлениям почти на все области западного региона. Подразделения противовоздушной обороны воздушного командования "Запад" уничтожили 22 "Шахидов".

Вероятно, враг имел целью атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах государства,

– допустили в Воздушных силах ВСУ.

Вместо этого воздушное командование "Центр" сбило 10 вражеских беспилотников. На Юге силы ПВО сбили 4 дрона-камикадзе: 3 над Николаевской областью и 1 над Одесской. О фактах падения обломков или пострадавших в южных регионах не сообщалось.

Непростая ночь. Продолжая терроризировать Украину, враг использовал 36 "Шахидов". Ни один из них не долетел до цели. Спасибо нашим силам ПВО за 100%-й результат,

– написал Владимир Зеленский.

Это была 12 атака на Киев в месяц

Во время ночной атаки враг традиционно пытался атаковать столицу. В КМВА сообщили, что это была 12 атака в месяц.

Враг в очередной раз доказал, что Киев остается одной из главных его целей в этой войне. После самой длинной паузы в мае – продолжительностью 4 дня, рашисты снова атаковали Киев с воздуха. Это уже двенадцатое нападение на столицу в этом месяце! Во время тревоги, продолжавшейся более 3 часов, противник, по предварительным данным, применил баражирующие боеприпасы "Shahed",

– сообщили в КМВА.

В ведомстве уточнили, что атака была массированной. Враг продолжает использовать тактику приступа в несколько волн, с интервалами между группами атакующих дронов.

Фактов попаданий в области нет. Информация о пострадавших также отсутствует. Однако в результате падения обломков загорелась лесная подстилка, пожар оперативно ликвидировали.

До Львовской области долетели 10 дронов

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что ночью в область долетели 10 "Шахидов". ВК "Запад" в регионе сработало на 100% - попаданий в объекты нет, жертв или пострадавших также.

Козицкий поблагодарил наших защитников и защитниц на разных направлениях, которые отвратили угрозу. Отдельно он поблагодарил жителей области, которые придерживались информационной гигиены и не публиковали своих догадок, потому что это могло помочь врагу.

В Черновицкой области обломки БПЛА повредили электролинии

Глава Черновицкой ОГА Руслан Запарнюк сообщил, что над территорией области силы ПВО также уничтожили вражеский беспилотник. Однако в 04:18 в Днестровском районе в результате падения обломков БпЛА возник пожар в гараже, повреждены 3 жилых дома.

Кроме этого, в области обломками повреждены две линии электропередачи. Из-за этого от сети отключены 140 абонентов в Днестровском районе.

Также известно, что силы ПВО работали в Ивано-Франковске. В Хмельницкой областях тоже звучали звуки взрывов, однако более подробной информации пока нет.