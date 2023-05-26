В Генштабе рассказали об актуальной информации с передовой. Враг продолжает бить по населенным пунктам и убивать гражданских.

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Россия не прекращает обстрелы

В ночь на 26 мая российские террористы совершили атаку дронами-камикадзе и нанесли ракетный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки захватчики нанесли 4 ракетных удара по территории нашего государства. Зафиксировано попадание ракетой с С-300 по дамбе в районе Карловки Донецкой области. Вследствие этого есть большая угроза подтопления других находящихся рядом населенных пунктов.

Кроме того, враг нанес 55 авиационных ударов. В частности, были применены 36 иранских ударных БПЛА "Shahed" – все эти воздушные цели были уничтожены. Также оккупанты 19 раз обстреляли населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

Какая ситуация на направлениях

В Генштабе сообщили, что враг пытается наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки там произошло 22 боевых столкновения.

Оккупанты "отгребают по полной"

Так, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, наши защитники сбили вражеский самолет Су-25.

В то же время украинские ракетчики и артиллеристы поразили:

  • пункт управления,
  • зенитно-ракетный комплекс,
  • 2 района сосредоточения живой силы,
  • 1 склад боеприпасов,
  • одну радиолокационную станцию,
  • два артиллерийских подразделения на огневых позициях.