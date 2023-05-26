В ночь на 26 мая российские террористы совершили атаку дронами-камикадзе и нанесли ракетный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
За прошедшие сутки захватчики нанесли 4 ракетных удара по территории нашего государства. Зафиксировано попадание ракетой с С-300 по дамбе в районе Карловки Донецкой области. Вследствие этого есть большая угроза подтопления других находящихся рядом населенных пунктов.
Кроме того, враг нанес 55 авиационных ударов. В частности, были применены 36 иранских ударных БПЛА "Shahed" – все эти воздушные цели были уничтожены. Также оккупанты 19 раз обстреляли населенные пункты из реактивных систем залпового огня.
Какая ситуация на направлениях
В Генштабе сообщили, что враг пытается наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки там произошло 22 боевых столкновения.
Оккупанты "отгребают по полной"
Так, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, наши защитники сбили вражеский самолет Су-25.
В то же время украинские ракетчики и артиллеристы поразили:
пункт управления,
зенитно-ракетный комплекс,
2 района сосредоточения живой силы,
1 склад боеприпасов,
одну радиолокационную станцию,
два артиллерийских подразделения на огневых позициях.