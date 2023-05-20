Про це 24 Каналу розповів Олексій Гетьман – ветеран російсько-української війни, військовий експерт, майор запасу ЗСУ. За його словами, тактика росіян точно не призведе їх до успіху.
Дивіться також Це не схоже на висадку в "день Д", – Салліван оригінально відповів на питання про контрнаступ
Не окопами єдиними
Олексій Гетьман зауважив, що, звісно, російські окупаційні війська готуються оборонятися. Втім, вони не зовсім розуміють, що атакувати і воювати в обороні – це різні речі.
До оборони треба готуватися. Це не обов'язково рити якісь траншеї та будувати бліндажі,
– наголосив він.
Безумовно, оборонна діяльність займає багато часу.
Ворог панікує
Військовий експерт наголосив, що росіяни точно знають, що контрнаступ неминучий. Проте ворог не має інформації про те, як саме і де він буде відбуватися. Через це в окупантів паніка.
"Вони намагаються якось його відтермінувати чи зіпсувати, тому роблять артилерійську підготовку – стріляють по всій лінії зіткнення", – пояснив він.
Звісно, що паніку породжує страх. Це добре прослідковується з огляду на інформацію, яка шириться російськими ЗМІ. Відтак, навіть невелике просування ЗСУ змушує ворога боятися.
Коли ворог тебе боїться – це передумова перемоги,
– зосередив увагу Гетьман.
Натомість український народ ніколи не боявся свого ворога та завжди дивиться йому в очі.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що українські захисники продовжують здійснювати успішні контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку.
- Стало відомо, що під час проведення наступальної операції захисники завдали росіянам шалених втрат і змогли взяти в полон чотирьох з них.
- Внаслідок успішних контрнаступальних дій ЗСУ вдалося взяти під контроль південно-західну частину Бахмута. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.