За його словами, операція на Бахмутському напрямку пройшла успішно. Командувач також відзначив професійну роботу наших героїв.
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Сирський показав, як ЗСУ контратакують під Бахмутом
На відео командувач показав роботу 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", яка зараз здійснює вдалі наступальні дії на околицях Бахмута. На цих кадрах військові зафіксували наземний бій з російськими окупантами, а також зачистку звільненої території.
Бригада "Едельвейс" звільняє українські території / Відео 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс"
У самій бригаді наголосили, що в результаті операції їм вдалося звільнити близько 4 квадратних кілометрів території біля міста-фортеці. Крім цього, нашим героям вдалося взяти в полон росіян та знищити кілька одиниць військової техніки.
Військові "Едельвейса" підкреслили, що наступ виявився вдалим завдяки артилерійській підготовці, застосуванню важкої та легкоброньованої техніки, а також діям професійної штурмової групи. Українські захисники зауважили, що це яскравий приклад ідеальної взаємодії в середині підрозділу та повної довіри командиру.
Збройні Сили наступають на Бахмутському напрямку
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 18 травня зазначила, що ЗСУ контролюють південно-західну частину Бахмута. За її словами, Сили оборони на окремих ділянках просунулися від 500 до 1 000 метрів.
- Того ж дня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів, що українські сили просуваються на флангах біля Бахмута. Зокрема, за 17 травня вони просунулися на відстань від 150 до 1700 метрів.
- В одному зі своїх останніх звітів аналітики американського Інституту вивчення війни наголосили, що ЗСУ заволоділи тактичною та бойовою ініціативою в районі Бахмута. При цьому вони застерегли від великих очікувань, оскільки ситуація залишається складною.