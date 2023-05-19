По его словам, операция на Бахмутском направлении прошла успешно. Командующий также отметил профессиональную работу наших героев.

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На видео командующий показал работу 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", которая сейчас совершает удачные наступательные действия в окрестностях Бахмута. На этих кадрах военные зафиксировали наземное сражение с российскими оккупантами, а также зачистку освобожденной территории.

Бригада "Эдельвейс" освобождает украинские территории / Видео 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс"

В самой бригаде отметили, что в результате операции им удалось освободить около 4 квадратных километров территории у города-крепости. Кроме того, нашим героям удалось взять в плен россиян и уничтожить несколько единиц военной техники.

Военные "Эдельвейса" подчеркнули, что наступление оказалось удачным благодаря артиллерийской подготовке, применению тяжелой и легкобронированной техники, а также действиям профессиональной штурмовой группы. Украинские защитники отметили, что это яркий пример идеального взаимодействия внутри подразделения и полного доверия командиру.

Вооруженные Силы наступают на Бахмутском направлении