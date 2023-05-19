По его словам, операция на Бахмутском направлении прошла успешно. Командующий также отметил профессиональную работу наших героев.
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Сырский показал, как ВСУ контратакуют под Бахмутом
На видео командующий показал работу 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", которая сейчас совершает удачные наступательные действия в окрестностях Бахмута. На этих кадрах военные зафиксировали наземное сражение с российскими оккупантами, а также зачистку освобожденной территории.
Бригада "Эдельвейс" освобождает украинские территории / Видео 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс"
В самой бригаде отметили, что в результате операции им удалось освободить около 4 квадратных километров территории у города-крепости. Кроме того, нашим героям удалось взять в плен россиян и уничтожить несколько единиц военной техники.
Военные "Эдельвейса" подчеркнули, что наступление оказалось удачным благодаря артиллерийской подготовке, применению тяжелой и легкобронированной техники, а также действиям профессиональной штурмовой группы. Украинские защитники отметили, что это яркий пример идеального взаимодействия внутри подразделения и полного доверия командиру.
Вооруженные Силы наступают на Бахмутском направлении
- Заместитель министра обороны Анна Маляр 18 мая отметила, что ВСУ контролируют юго-западную часть Бахмута. По ее словам, Силы обороны на отдельных участках продвинулись от 500 до 1000 метров.
- В тот же день представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинские силы продвигаются на флангах возле Бахмута. В частности, за 17 мая они продвинулись на расстояние от 150 до 1700 метров.
- В одном из своих последних отчетов аналитики американского Института изучения войны отметили, что ВСУ завладели тактической и боевой инициативой в районе Бахмута. При этом они предостерегли от больших ожиданий, поскольку ситуация остается сложной.