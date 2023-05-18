О ситуации на Бахмутском направлении по состоянию на утро 18 мая в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, пишет 24 Канал. По его словам, россияне больше всего пытаются взять Бахмут, который сами уничтожили.

Смотрите также Враг пока не наступает на Авдеевку, но штурмует Бахмут: карта боевых действий 18 мая

За сутки Силы обороны только возле Бахмута обезвредили около 300 оккупантов

Череватый рассказал, что за прошедшие сутки противник 487 раз враг наносил удары ствольной и реактивной артиллерией по позициям наших войск.

Кроме того, на этом участке фронта произошло 25 боестолкновений, 6 авианалетов. Спикер сообщил, что в боях было уничтожено 130 оккупантов, 145 получили ранения, 4 попали в плен.

Также Силы обороны уничтожили САУ "Мста", БПЛА "Орлан-10" и 8 полевых складов с боеприпасами.

Как сообщил Сергей Череватый, несмотря на отсутствие преимущества в личном составе, снарядах и технике, наши подразделения продолжают продвигаться на флангах. В частности, за эти сутки украинские силы продвинулись на расстояние от 150 до 1700 метров.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении

Что о ситуации на Бахмутском направлении говорят в Генштабе ВСУ