Подробную ситуацию на фронтах по состоянию на утро 18 мая наметили в Генштабе ВСУ.

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В ночь на 18 мая российские террористы нанесли очередной ракетный удар по Украине. Информация о последствиях уточняется.

Всего за прошедшие сутки противник нанес 15 ракетных ударов, в том числе по городам Бахмут, Херсон и Одесса. Кроме того, зафиксировано 42 вражеских авиационных удара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Какая ситуация на фронте

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – произошло 36 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Север

Восток

Юг

Достижение наших ВСУ за сутки

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, 8 из них по зенитно-ракетным комплексам противника. Также были уничтожены 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • 1 пункт управления,
  • 6 районов сосредоточения живой силы,
  • 2 склада боеприпасов,
  • 2 состава горюче-смазочных материалов,
  • 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции,
  • 2 средства противовоздушной обороны,
  • еще 2 важные цели противника.

Как отмечает Генштаб ВСУ, с начала полномасштабного вторжения ВСУ удалось ликвидировать 201 100 российских бойцов. Только за прошедшие сутки на тот свет удалось отправить 510 солдат.