Всего за прошедшие сутки противник нанес 15 ракетных ударов, в том числе по городам Бахмут, Херсон и Одесса. Кроме того, зафиксировано 42 вражеских авиационных удара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Какая ситуация на фронте
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – произошло 36 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
Север
Восток
Юг
Достижение наших ВСУ за сутки
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, 8 из них по зенитно-ракетным комплексам противника. Также были уничтожены 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
1 пункт управления,
6 районов сосредоточения живой силы,
2 склада боеприпасов,
2 состава горюче-смазочных материалов,
1 артиллерийское подразделение на огневой позиции,