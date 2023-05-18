К счастью, в этот раз обошлось без жертв и пострадавших. Что известно о ракетной атаке Киева – читайте в материале 24 Канала.

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Оккупанты пытались атаковать столицу

Воздушная тревога в Киеве началась около 3 ночи. Уже в 5 часов жители столицы сообщили о первых взрывах, однако в КГВА заверили, что это работает ПВО.

Как оказалось, обломки сбитых ракет упали в Деснянском и Дарницком районах.

Начальник Главного управления Национальной полиции Киевской области опубликовал фото последствий российской атаки.

Сбитые обломки российской ракеты / Фото с телеграма Небитова

В ГСЧС вскоре сообщили, что в Дарницком районе столицы зафиксировали падение обломков сбитой ракеты на территории гаражного кооператива. В результате начался пожар, но по состоянию на 6:00 спасатели его уже потушили. В Деснянском районе тоже зафиксировали падение обломков в 2-х местах.

К слову, информации о жертвах или пострадавших не поступало.

Обломки ракет упали и в области

Глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко сообщил, что в нескольких общинах области обнаружили обломки сбитых ракет в дворах частных домов.

В результате несколько домов получили незначительные повреждения – выбиты окна, поврежден шифер крыши. Также обломками повреждены два автомобиля. Оперативные группы продолжают свою работу по выявлению и фиксации последствий террористической атаки.

ПВО сбила все вражеские цели

Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что эта атака на Киев была девятой с начала мая. В этот раз враг совершил атаку со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно, крылатыми ракетами типа Х-101/555.

Более того, после запуска ракет, враг привлек над столицей свои разведывательные БПЛА.

По предварительной информации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены!

– говорится в сообщении.

В настоящее время вся информация о ночной атаке на столицу уточняется.

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