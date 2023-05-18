На щастя, цього разу обійшлось без жертв та постраждалих. Що відомо про ракетну атаку Києва – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Окупанти намагалися атакувати столицю

Повітряна тривога у Києві розпочалась близько 3 ночі. Вже о 5 годині жителі столиці повідомили про перші вибухи, однак у КМВА запевнили, що це працює ППО.

Як виявилось згодом, уламки збитих ракет впали у Деснянському та Дарницькому районах.

У ДСНС невдовзі повідомили, що у Дарницькому районі столиці зафіксували падіння уламків збитої ракети на території гаражного кооперативу. Внаслідок цього розпочалась пожежа, але станом на 6:00 рятувальники її вже загасили. У Деснянському районі теж зафіксували падіння уламків у 2 місцях.

До слова, інформації про жертв чи постраждалих не надходило.

ППО збила усі ворожі цілі

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що ця атака на Київ була дев'ятою з початку травня. Цього разу ворог здійснив атаку зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555.

Ба більше, після запуску ракет, ворог залучив над столицею свої розвідувальні БпЛА.

За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені!

– йдеться у повідомленні.

Наразі уся інформація про нічну атаку на столицю уточнюється.

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