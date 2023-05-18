Зокрема, у каналі monitor зазначили: "Попередньо, здійснено пуски ракет типу Х-101/555 з Ту-95 з Каспійського напрямку". Що відбувалося далі – розповідаємо на 24 Каналі.

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Повітряна тривога ночі проти 18 травня: що відбувалося в Україні

03.10. Тривогу оголосили в Києві, Київській області, а також в областях Чернігівській та Житомирській. За кілька хвилин додалася Вінницька область.

03.00. За повідомленнями моніторингових пабліків, до 10 бортів ворожої стратегічної авіації (мовиться про Ту-95МС) прибули на рубежі пусків з аеродрому "Оленья" у Мурманській області Росії. Попередньо, з літаків випустили ракети Х-101/555. Достеменно відомо про те, чи це не фальшиві цілі, тільки тоді, коли чи якщо вони ввійдуть до повітряного простору України.

02.50. Повітряну тривогу оголосили в таких областях: Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська та Сумська. У Черкаській та Кіровоградській областях тривога вже тривала понад дві години через загрозу застосування ворогом, найімовірніше, безпілотних апаратів.

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