Зокрема, у каналі monitor зазначили: "Попередньо, здійснено пуски ракет типу Х-101/555 з Ту-95 з Каспійського напрямку". Що відбувалося далі – розповідаємо на 24 Каналі.
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Повітряна тривога ночі проти 18 травня: що відбувалося в Україні
Повітряні тривоги вечора 17 травня: найголовніше
- Увечері 17 травня у більшості областей нашої країни вже оголошували повітряну тривогу – через запуск російських безпілотників. Утім, повідомлень про влучання чи збиття з офіційних джерел не було.
- Дещо раніше, близько 21:21, у південних регіонах оголошували тривогу, а потім в Одесі місцеві жителі чули гучні вибухи. Офіційної інформації станом на 3 ранку не було, утім, як зазначали моніторингові групи, Росія цього вечора проти Одеської області могла застосувати ракети "Калібр".