Спершу тривогу оголосили у східних областях нашої країни. Згодом вона перемістилася й у північні регіони України.
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Окупанти вчергове атакували Україну
Увечері 17 травня у більшості областей нашої країни оголосили повітряну тривогу. Причиною став запуск російських безпілотників.
Спершу тривогу оголосили у східних областях нашої країни. Згодом вона перемістилася й у північні регіони України.
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Окупанти вчергове атакували Україну