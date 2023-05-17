Первую тревогу объявили в восточных областях нашей страны. Затем она переместилась и в северные регионы Украины.

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Оккупанты в очередной раз атаковали Украину

23:12 Воздушная тревога была объявлена в большинстве регионов нашей страны. Предварительно россияне запустили "Шахиды". Сирены звучали в следующих регионах: город Киев;

Киевская область;

Черкасская область;

Полтавская область;

Кировоградская область;

Днепропетровская область;

Запорожская область;

Донецкая область;

Луганская область;

Автономная республика Крым.

22:30 Ракетная опасность в Одесской области прошла. Несмотря на это, тревога осталась еще в Запорожской области. Там сообщали об угрозе беспилотников.

21:52 Воздушная тревога началась с Юга Украины. По данным мониторингового паблика "monitor" россияне атаковали Одессу "Калибрамы"