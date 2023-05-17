Первую тревогу объявили в восточных областях нашей страны. Затем она переместилась и в северные регионы Украины.
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Оккупанты в очередной раз атаковали Украину
Вечером 17 мая в большинстве областей нашей страны была объявлена воздушная тревога. Причиной послужил запуск российских беспилотников.
Первую тревогу объявили в восточных областях нашей страны. Затем она переместилась и в северные регионы Украины.
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Оккупанты в очередной раз атаковали Украину