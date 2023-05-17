Про це 24 Каналу заявив головний редактор Defence Express, військовий експерт Олег Катков. Він зазначив, що перевага цієї ракети в тому, що вона повітряна.

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"Спочатку були дослідні зразки. Після того зробили зразок Х-47 – працює погано. Х-47М – все одно погано працює. Х-47М1. Ладно, довели, прийняли на озброєння під назвою Х-47М2", – розказав Катков.

Що передувало створенню "Кинджала"

У 2000-х роках США та НАТО почали розгортати протиракетну оборону від балістичних та міжконтинентальних ракет. Мовилося тоді не лише про загрози від КНДР, Ірану, а в першу чергу, і від Росії.

Мовиться про ракету SM-3, яку розміщують на ракетних кораблях та наземних пускових установках. І в кінці 2000-х років ухвалили рішення про те, щоби розмістити комплекси протиракетної оборони проти балістичних ракет у Європі. Зокрема, у Польщі та Румунії. Тоді в Росії почали розуміти, що це велика проблема.

План НАТО, який лякає Росію

"Адже в НАТО розроблявся ще за часів холодної війни сценарій так званого удару "обезголовлення", коли, наприклад, по ще тоді СРСР, але завдається першими такий превентивний удар", – розповів військовий експерт.

Той удар, який може бути направлений, безпосередньо, на ядерну тріаду ще СРСР, а потім і Росії. Усе для того, аби знищити ядерні сили – системи військового керування, ядерні носії та ядерні заряди. Водночас цей сценарій не гарантує, що усі ядерні сили будуть знищені на Землі.

Щось може полетіти. Немає 100% гарантій. І це щось має вже перехопити комплекси протиракетної оборони проти міжконтинентальних, балістичних ракет. Вони природньо не зможуть перехопити тисячі ракет, які там може запусти Росія, але десятки можуть,

– додав головний редактор Defence Express.

І тоді Росія, розуміючи можливі загрози, бере на озброєння "Іскандер". Дальність цієї балістичної ракети становить до 500 кілометрів. Росіяни розміщують комплекс в Калінінграді.

"Для чого задум – в тому, що у випадку потреби, якщо така ситуація буде, "Іскандер" знищує саме наземні пускові проти ракет SM-3. Все. З'являється таке просто вікно у протиракетній обороні противника, куди всі ракети балістичні можуть летіти", – зауважив військовий експерт.

Згодом і з'являється концепція аеробалістичної ракети "Кинджал".

Як створили ракети "Кинджал": дивіться відео

Повітряний "Іскандер"

"Тобто концептуально – це просто повітряний "Іскандер". Він відрізняється, але багато чого просто взято з нього. "Іскандери" в Калінінградській області залишаються саме вразливими, адже перебувають у зоні дії навіть тактичного озброєння", – сказав Олег Катков.

За словами військового експерта, росіяни декларують, що сумарна дальність удару "Кинджалом" з МіГ31-К становить близько 2000 кілометрів. Тобто у росіян існує можливість підняти винищувач та знищити пускові SM-3. Адже "Кинджал" значно мобільніший на оперативному рівні, через те там і зробили маленький час підльоту.

У США чітко розуміли, що таке може бути. Тому саме протиракетну оборону з ракетами SM-3 захищають "Patriot".

І тут питання – якщо "Patriot" відпрацьовують і по "Іскандеру", і по "Кинджалу", то все, на чому рахується нині Кремль у вигляді ядерного озброєння, під питанням. Тому що "Patriot" перехоплює "Кинджали",

– наголосив головний редактор Defence Express.

Паніка в Кремлі

Мовляв, коли ракета збита один раз – це не система, а коли іде масований запуск, одночасно летять і 6 "Кинджалів", а також балістичні ракети, дрони-камікадзе, крилаті ракети – це комбінований удар і він відбитий.

У Кремлі, переконаний військовий експерт, через це панікують.

"Те, що вони розробляли роками, в що вони вкладали мільярдні кошти, те, що було взагалі з гарантією того, що все в них буде працювати відносно ядерного озброєння. Вони чудово розуміють, що лише на ядерному озброєнні нині базується Кремль", – сказав він.

Через те, що "Кинджал" не працює, окупанти й намагаються довести, що вони начебто "знищили чи уразили "Patriot".

"Не працюють "Іскандери", у них нічого цього немає. Є прямі питання до міністерства оборони Росії: "А чому ви замовили це озброєння, витратили величезні кошти та час? Куди ці кошти пішли?" – додав Катков.

Тепер завдяки тому, що ЗСУ ефективно використали західну зброю, у росіян тріщить система, на якій все побудовано.

Що відомо про збиття "Кинджалу", який начебто "не можна збити"