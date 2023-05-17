По Росії це дуже сильно вдарило у воєнному, політичному, а головне в економічному сенсах. Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

До теми Гіперзвукових можливостей там не бачимо, – авіаексперт про точність російського "Кинджала"

Фейгін згадав, навіть коли свого часу Владімір Путін розповідав байки та показував мультики про гіперзвукові ракети – це було розраховано на те, що застосовувати цю зброю не доведеться, а лише лякати нею й далі. Завдяки цій страшилці російська влада намагалася і далі вирішувати свої політичні та геополітичні питання.

Ми довго говорили про те, що в Росії немає сучасних танків, винищувачів. Ніхто цього не бачив. А зараз ситуація їх змусила, вони б і далі приховували це, але після постачання в Україну засобів ППО, потрібно було щось вирішувати,

– прокоментував опозиціонер.

Навіть не найсучасніше ППО збиває "Кинджали"

Правозахисник вважає, що росіяни були змушені застосувати ракету "Кинджал", адже звичайні ракети українське ППО почало дедалі частіше збивати. До того ж Захід збільшив обсяги постачання систем захисту Україні.

Ця ситуація виявила, що навіть застарілі системи Patriot, адже вони були введені на бойове чергування ще в 1980-х роках збивають ці "аналоговнєтні" ракети.

Зараз росіяни почали говорити про те, що нібито пошкодили установку Patriot.

Навіть якщо це так, шість "Кинджалів" все одно збиті. Нагадаю, що на початку травня був збитий перший "Кинджал", і Москва це заперечувала. Певно, їм тепер вигідніше говорити, що вони запустили шість ракет, і одна досягла цілі. Знову наголошу, що ця інформація ніким не перевірена,

– зауважив Фейгін.

Фейгін про наслідки для Росії від збиття "Кинджала": дивитися відео

Удар по Росії

Опозиціонер наголосив, що прецедент зі збиттям шести "Кинджалів" має воєнний, політичний та інші впливи. Адже, якщо ці "славнозвісні" ракети збиваються, то в Росії фактично нічого не залишається. Постає питання, що росіяни робитимуть, якщо в Україні з'явиться більш сучасне ППО, ніж Patriot. Тоді шансів ніяких.

Я гадаю, що це великий удар по престижу ВПК. Адже Росія, крім того, що воює, ще й торгує зброєю, це одне із джерел доходів. Зараз це ускладнено у зв'язку з санкціями тощо. Але в принципі військово-промисловий комплекс Росії хвалився, що він має попит і дуже ефективний,

– підкреслив мовець.

А тепер виявилося, що ця їхня передова розробка просто неефективна. Це знали й раніше, однак тепер цьому є реальне підтвердження, тепер це всі побачили, резюмував Фейгін.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

Україна збиває російські ракети "Кинджал"