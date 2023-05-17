На России это очень сильно отразилось в военном, политическом, а главное в экономическом смыслах. Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.
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Фейгин вспомнил, даже когда в свое время Владимир Путин рассказывал басни и показывал мультики о гиперзвуковых ракетах – это было рассчитано на то, что применять это оружие не придется, а пугать им и дальше. Благодаря этой страшилке российские власти пытались и дальше решать свои политические и геополитические вопросы.
Мы долго говорили о том, что у России нет современных танков, истребителей. Никто этого не видел. А сейчас ситуация их заставила, они бы и дальше скрывали это, но после поставки в Украину средств ПВО нужно было что-то решать,
– прокомментировал оппозиционер.
Даже не самое современное ПВО сбивает "Кинжалы"
Правозащитник считает, что россияне были вынуждены применить ракету "Кинжал", ведь обычные ракеты украинское ПВО начало все чаще сбивать. К тому же, Запад увеличил объемы поставок систем защиты Украине.
Эта ситуация показала, что даже устаревшие системы Patriot, ведь они были введены на боевое дежурство, еще в 1980-х годах сбивают эти "аналоговнетные" ракеты.
Сейчас россияне начали говорить о том, что они якобы повредили установку Patriot.
Даже если это так, шесть "Кинжалов" все равно сбиты. Напомню, что в начале мая был сбит первый "Кинжал", и Москва это отрицала. Вероятно, им теперь выгоднее говорить, что они запустили шесть ракет, и одна достигла цели. Снова подчеркну, что эта информация никем не проверена,
– заметил Фейгин.
Фейгин о последствиях для России от сбития "Кинжала": смотреть видео
Удар по России
Оппозиционер подчеркнул, что прецедент со сбитием шести "Кинжалов" имеет военное, политическое и другие влияния. Ведь если эти "мощные" ракеты сбиваются, то у России фактически ничего не остается. Спрашивается, что россияне будут делать, если в Украине появится более современное ПВО, чем Patriot. Тогда шансов никаких.
Я думаю, что это большой удар по престижу ВПК. Ведь Россия, кроме того, что воюет, еще и торгует оружием, это один из источников доходов. Сейчас это усложнено в связи с санкциями и т.д. Но в принципе военно-промышленный комплекс России хвастался, что он пользуется спросом и очень эффективен,
– подчеркнул говорящий.
А теперь оказалось, что их передовая разработка просто неэффективна. Это знали и раньше, однако теперь это реальное подтверждение, теперь это все увидели, резюмировал Фейгин.
Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала
Украина сбивает российские ракеты "Кинжал"
- Ночью 16 мая силы ПВО сбили 6 аэробалистических ракет "Кинжал", летевших на Киев. Впервые ракета "Кинжал" была сбита ночью 4 мая.
- Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заверил, что уничтожить ПВО Patriot с помощью "Кинжалов", как об этом заявляла российская пропаганда, невозможно.
- На эти российские фейки отреагировали и в Министерстве обороны Украины. Там высмеяли пропагандистские СМИ и лживое минобороны страны-агрессора.
- Напомним, что по словам украинской разведки, у россиян осталось около 40 ракет типа "Кинжал".