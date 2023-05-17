На России это очень сильно отразилось в военном, политическом, а главное в экономическом смыслах. Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Фейгин вспомнил, даже когда в свое время Владимир Путин рассказывал басни и показывал мультики о гиперзвуковых ракетах – это было рассчитано на то, что применять это оружие не придется, а пугать им и дальше. Благодаря этой страшилке российские власти пытались и дальше решать свои политические и геополитические вопросы.

Мы долго говорили о том, что у России нет современных танков, истребителей. Никто этого не видел. А сейчас ситуация их заставила, они бы и дальше скрывали это, но после поставки в Украину средств ПВО нужно было что-то решать,

– прокомментировал оппозиционер.

Даже не самое современное ПВО сбивает "Кинжалы"

Правозащитник считает, что россияне были вынуждены применить ракету "Кинжал", ведь обычные ракеты украинское ПВО начало все чаще сбивать. К тому же, Запад увеличил объемы поставок систем защиты Украине.

Эта ситуация показала, что даже устаревшие системы Patriot, ведь они были введены на боевое дежурство, еще в 1980-х годах сбивают эти "аналоговнетные" ракеты.

Сейчас россияне начали говорить о том, что они якобы повредили установку Patriot.

Даже если это так, шесть "Кинжалов" все равно сбиты. Напомню, что в начале мая был сбит первый "Кинжал", и Москва это отрицала. Вероятно, им теперь выгоднее говорить, что они запустили шесть ракет, и одна достигла цели. Снова подчеркну, что эта информация никем не проверена,

– заметил Фейгин.

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Удар по России

Оппозиционер подчеркнул, что прецедент со сбитием шести "Кинжалов" имеет военное, политическое и другие влияния. Ведь если эти "мощные" ракеты сбиваются, то у России фактически ничего не остается. Спрашивается, что россияне будут делать, если в Украине появится более современное ПВО, чем Patriot. Тогда шансов никаких.

Я думаю, что это большой удар по престижу ВПК. Ведь Россия, кроме того, что воюет, еще и торгует оружием, это один из источников доходов. Сейчас это усложнено в связи с санкциями и т.д. Но в принципе военно-промышленный комплекс России хвастался, что он пользуется спросом и очень эффективен,

– подчеркнул говорящий.

А теперь оказалось, что их передовая разработка просто неэффективна. Это знали и раньше, однако теперь это реальное подтверждение, теперь это все увидели, резюмировал Фейгин.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

Украина сбивает российские ракеты "Кинжал"